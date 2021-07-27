В Муслюмовском районе РТ спасли двух выпавших из гнезда совят

В Муслюмовском районе Татарстана спасли двух выпавших из гнезда совят. Об этом рассказал руководитель районного отдела по охране, федеральному государственному надзору Госкомитета РТ по биологическим ресурсам в районе Владимир Муринов.

Он обнаружил птенцов в предсумеречное время в лесу. Муринов вернул совят в гнездо, где к ним сразу же прилетела мама, передает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Здоровью пернатых ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

В прошлом году в Азнакаевском районе РТ спасли краснокнижного совенка, который выпал из гнезда.