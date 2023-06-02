В Набережных Челнах за первый квартал 2023 года увеличилось число заявок о пропаже детей

В Набережных Челнах за первый квартал 2023 года поступило больше заявок о пропаже детей, чем за соответствующий период 2022 года. Об этом Сhelny-biz.ru сообщила руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Орел Татарстан» Альбина Сагирова.

— С начала 2023 года поступило 11 заявок о пропаже ребенка в Челнах. Из них четыре — официальные. За весь 2022 год у нас зафиксировано 27 заявок, из них 11 официальных. Если сравнивать показатели с прошлым годом, то в этом году увеличилось число самовольных уходов детей. Даже если смотреть данные по кварталам, в 2022-м таких случаев было намного меньше. Наблюдается резкий скачок, но он никак не связан с сезонностью. Мы разговариваем с детьми, когда находим: у многих проблемы в семье, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru

По ее словам, иногда из дома уходят те дети, которые чувствуют себя взрослыми и хотят самостоятельной жизни. При этом в большинстве случаев причиной такого решения является травля со стороны сверстников или педагогов.

— Много поступает неофициальных заявок. Мы пытаемся говорить с родителями: «Напишите заявление в полицию, без заявления мы не можем искать». Они боятся общественной огласки. Аргументы приводят, что работают на такой-то должности, им нельзя, чтобы кто-то узнал. Я говорю: «Если сейчас в розыск ребенка не объявят, мы, во-первых, не можем выйти на поиск. Во-вторых, мы бы совместно с полицией могли посмотреть по камерам. Вы сами не даете нам найти вашего ребенка». Многие после этого соглашаются, но есть и те, кто отвечает: «До свидания, будем сами искать», — добавила специалист.

Кроме того, Сагирова выделила и другие аспекты, которые могут негативно отразиться на поиске пропавшего.

— Они все уходят из дома, но обычно находятся где-то рядом. При поступлении заявки мы начинаем искать в местах по типу лесопосадки, а оказывается, что человек может находиться прямо во дворе. И прохожие просто не обращают внимания. Начинают думать, что какой-то пьяница лежит или наркоман. Проходят мимо. У нас почему-то так люди думают, не реагируют, — объяснила собеседница издания.

Напомним, по данным одного из опросов, с буллингом в школах сталкивались 60% учеников. Еще 70% наблюдали за ним, а 12% признались, что участвовали в травле.

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Елизавета Пуншева