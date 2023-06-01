Новым главой Нурлатского района Татарстана назначили Дамира Ишкинеева

Депутат Совета Нурлатского района Татарстана Дамир Ишкинеев, ранее возглавлявший одно из нефтяных предприятий района, стал главой района.



Место стало вакантным после досрочной отставки Алмаза Ахметшина, который перешел на должность заместителя губернатора Смоленской области.

— Должность главы района принимаю как большую ответственность перед нашим населением, буду делать все, чтобы оправдать оказанное доверие. Я приложу все свои знания, опыт, энергию для дальнейшего позитивного развития района, — сказал Дамир Ишкинеев и принял присягу Нурлатского района.

Фото: nurlat.tatarstan.ru

Решение о переходе Алмаза Ахметшина в Смоленскую область было принято на заседании Смоленской областной думы VI созыва. Он будет курировать строительство и ЖКХ, энергетику и тарифную политику, сохранение исторического наследия. В местной администрации информацию о переходе не комментировали.

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Маргарита Головатенко