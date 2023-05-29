В Казани создадут почти 700 новых парковочных мест

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани создадут 684 новых платных парковочных места, сообщили в Комитете по транспорту города.



Обустроенные за счет средств из бюджета парковки находятся по улицам:

ул. Абсалямова (обе стороны, от пересечения с ул. Чистопольская до пересечения с ул. Четаева);

ул. Абсалямова (обе стороны, от пересечения с ул. Четаева до пересечения с пр. Ямашева);

ул. Аделя Кутуя (четная сторона улицы, возле дома № 8А);

ул. Бондаренко (обе стороны от пересечения с ул. Чистопольская, до пересечения с пр. Ямашева);

местный проезд (обе стороны улиц, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова, вдоль домов №20,24 по ул. Бондаренко, №23,27 по ул. Абсалямова);

ул. Газовая (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Спартаковская до пересечения с ул. Качалова);

ул. Гвардейская (четная сторона улицы, вдоль домов № 14, 16);

ул. Короленко (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Волгоградская до пересечения с ул. Чуйкова);

ул. Коротченко (четная сторона улицы, вдоль домов № 2, 4 по ул.Коротченко)

ул. Николая Ершова (нечетная сторона улицы, вдоль дома № 29б, по ул.Ершова);

участок между проезжими частями ул. Ершова и Патриса Лумумбы, напротив дома №20 по ул. Патриса Лумумбы;

ул. Толстого (нечетная сторона напротив дома № 56);

ул. Четаева (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова);

ул. Шуртыгина (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Патриса Лумумбы до пересечения с ул. Гастелло);

Парковки, обустроенные за счет инвесторов, находятся на пр. Ямашева (нечетная сторона, местный проезд, от ул. Бондаренко до ул. Абсалямова, перед зданиями №33, 33Б).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Введение новых парковок объясняют загруженностью улиц, на которых водители стали оставлять автомобили на длительное хранение — по несколько дней и недель.

Новая парковка на ул. Бондаренко позволит припарковаться посетителям поликлиники, на ул. Четаева — посетителям детского сада и школы, на ул. Абсалямова — парка «Ак чечеклер», ул. Кутуя, Гвардейской, Ямашева и др. — бизнес-центров и административных зданий. Когда парковки были бесплатными, жители соседних домов оставляли машины на длительное время.

В конце прошлой недели Госавтоинспекция Казани взяла на контроль ситуацию на улице Глушко, где на автобусной полосе с 2020 года водители незаконно паркуют автомобили. Незаконная стихийная парковка мешает движению и увеличивает риск ДТП с участием общественного транспорта, из-за этого увеличивается график движения автобусов.

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Маргарита Головатенко