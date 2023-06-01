На нижнекамском предприятии СИБУРа завершен чемпионат профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На «Нижнекамскнефтехиме» прошел локальный чемпионат профессионального мастерства. В нем приняли участие 97 молодых и амбициозных ребят. За звание лучших в своей области боролись сотрудники НКНХ, КОС, СИБУР-РТ и студенты Колледжа нефтехимии и нефтепереработки. В этом году конкурс проводился по 9 компетенциям: «Машинист насосных установок», «Промавтоматика», «Метрология и КИП», «Охрана труда», «Сварочные технологии», «Аппаратчик химических производств», «Лабораторный химический анализ», «Ремонт технологического оборудования», «Электромонтаж».

В рамках своих компетенций участникам конкурса предстояло ответить на вопросы и выполнить несколько практических заданий. Жюри беспристрастно оценивало уровень теоретической подготовки, технологию, качество работы, соблюдение правил безопасности.



— В 2022 году мне удалось пройти до этапа отраслевого чемпионата в Тюмени, правда, вернулся без призового места. Поэтому в этом году я готовился очень тщательно. Смотрел обучающие видео, выполнял типовые задания, интересовался у ребят, много почерпнул из опыта начальника цеха. Думаю, в совокупности все это и помогло мне занять первое место. Хотя задания были не из легких, 8 напряженных часов работы. Я не расслабляюсь, следующая цель — покорить Тюмень! — сказал Айдар Ахмадиев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.



Справиться с заданиями удалось не всем: кому-то помешало волнение, кому-то не хватило времени, знаний. Однозначно, конкурс профмастерства стал для участников отличной проверкой навыков, а также стимулом для дальнейшего развития.



— Путь к первому месту у меня был длиной в несколько лет. В 2020 году в своей компетенции «Машинист насосных установок» я занял 3-е место, еще через год — 2-е, а уже в 2023-м удалось взять заветное первое! Рад, что добился цели! Можно сказать, у меня была тактика и я ее придерживался. А если серьезно, готовился тщательно, очень помог опыт прошлых лет. Очень рад и горд, что осенью у меня будет возможность представить НКНХ на чемпионате в Тобольске. Готов, заряжен, только вперед! — отметил Ралиф Халиуллин, машинист компрессорных установок.

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В компетенциях «Охрана труда» и «Лаборант химического анализа» традиционно правила прекрасная половина человечества. Девушки прошли два напряженных дня борьбы: лабораторные анализы различной сложности, отработка первой помощи и многое другое.

— Дебютировать в чемпионате был очень волнительно! Огромное спасибо моему наставнику Венере Носковой, инженеру-лаборанту 1-й категории, в первую очередь за поддержку. Мы много готовились, тренировались, выполняли похожие задания. Это очень помогло на этапе выполнения практических заданий. Признаться честно, первого места могло и не быть. Но я собралась и все получилось — завоевала 1-е место. На старте соревнований от сильного волнения анализ не получился, раствор был приготовлен неправильно. Когда это поняла, приняла решение начать все заново. К счастью, все успела, все получилось! Теперь с нетерпением жду сентября, хочу проверить свои силы на чемпионате среди других предприятий СИБУРа, — сказала Юлия Аксенова, лаборант химического анализа.

Четвертый открытый Отраслевой чемпионат профессионального мастерства пройдет в сентябре в трех локациях: Нижнекамск, Тюмень, Тобольск. А уже по итогам Отраслевого чемпионата будет сформирована команда из числа победителей по компетенциям для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech, который пройдет 13—17 ноября в Екатеринбурге.