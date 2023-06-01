В Казани снесут еще 18 самовольно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани распорядились демонтировать еще 18 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их список утвердили в исполкоме города.

Демонтажу подлежат объекты по следующим адресам:

три торговых объекта по ул. Гудованцева, вблизи дома №68/3;

торговый объект по ул. Вишневского, вблизи дома №51/1;

торговый объект по ул. Липатова, вблизи дома №9а;

автофургон по ул. Мира, вблизи дома №45;

торговый объект по ул. Баумана, вблизи дома №82;

летняя веранда по ул. Декабристов, вблизи дома №131д;

торговый киоск по ул. Пионерской, вблизи дома №8;

торговый киоск по ул. Главной, вблизи дома №56;

торговый объект по ул. Девятаева, вблизи дома №1;

торговый объект по ул. Пушкина, вблизи дома №11;

торговый объект по ул. Чернышевского, вблизи дома №17;

три торговых объекта по ул. Голубятникова, вблизи дома №2;

торговый павильон по ул. Окольной, вблизи дома №23;

киоск по продаже воды по ул. Попова, вблизи дома №11.

Собственников перечисленных объектов казанским властям установить не удалось, но хозяев обязали выполнить предписание добровольно до 5 июня. Если владельцы торговых точек не сделают этого, строения снесут в принудительном порядке в срок с 6 июня по 3 сентября и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кроме того, в городе будет демонтирован забор по ул. Гарифьянова, 28. Добровольный срок — 9 июня, принудительный — 20 августа.

Неделю назад вышло постановление исполкома Казани о сносе 8 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. В списке был также и автофургон.



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Максим Кокунин