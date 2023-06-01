Рустам Минниханов принял участие в церемонии передачи судов «Флоту Республики Татарстан»
Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония передачи судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» одного скоростного судна «Метеор 2020» и одного водоизмещающего судна А217.
В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов и приглашенные гости.
Акционерное общество «Флот Республики Татарстан» учредили в Казани 22 мая этого года, 100% в его уставном капитале принадлежат Татарстану. Постановление о создании компании подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.
АО «Флот Республики Татарстан» создано в целях развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Идея его учреждения поступила от Миндортранса и Минземимущества региона.
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