За последние 10 лет доля курильщиков в России снизилась с 41% до 30%

За последние 10 лет доля курящих россиян сократилась с 41% до 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1 600 граждан старше 18 лет.

Напомним, в 2013 году в России был принят антитабачный закон, предусматривающий запрет на курение в общественных местах, рекламу табачной продукции и ограничение ее розничной продажи.

Доля бросивших курить с 2013 г. выросла вдвое — в наши дни победой над пагубной привычкой может похвастаться каждый пятый (19% vs. 10% в 2013 г.).

Согласно полученным данным, антитабачный закон сильнее «ударил» по заядлым курильщикам — тем, кто ежедневно выкуривает пачку сигарет и больше: за 10 лет таких стало на 7 п.п. меньше (17%, 2013 г. — 24%). А вот ситуация с периодическим курением (несколько сигарет в день/неделю) за это время почти не изменилась (13%, 2013 г. — 17%).

При этом 58% курящих опрошенных (доля группы — 30%) заявили, что курят с такой же интенсивностью, как и год назад.

Фото: pixabay.com

Интересно, что каждый пятый за последние 12 месяцев стал курить больше (20%), столько же сообщили об обратном (стали курить меньше — 21%). Интенсивность курения и желание избавиться от вредной привычки связаны: желающие бросить курить чаще говорили, что стали курить меньше (25%); в группе нежелающих отказываться от сигарет эта доля почти вдвое ниже — 14%.

Две трети курильщиков (67%, +10 п. п. относительно 2013 г.) заявили, что хотели бы бросить пагубную привычку, не хотят бросать курить 30% опрошенных.

Еще 8% ответили, что не бросят курить ни при каких обстоятельствах (против 13% в 2022 г.).

Половина всех опрошенных (50%) заявили, что никогда не курили. Чаще всего к сигаретам равнодушны женщины (69%), граждане с высшим образованием (57%), молодежь 18—24 лет (59%) и россияне старше 60 лет (61%). Аналитики обратили внимание, что сегодня среди людей 18—24 лет доля курильщиков составляет 23%, но еще 10 лет назад их было 48%.

Ответы курильщиков на вопрос о том, что может побудить их избавиться от пагубной привычки, можно условно разделить на пять групп:

внутренний стержень («желание бросить курить» — 13%, «появилась сила воли/самоуверенность» — 9%, «мотивация/весомая причина» — 3%); ограничения по здоровью («проблемы со здоровьем/болезни» — 11%, «беременность» — 1%); благоприятный эмоциональный фон («отсутствие стрессовых ситуаций/спокойная жизнь» — 8%, «жизнь наладилась/благополучие» — 2%, «стабильность в стране» — 2%); внешние ограничения («закрытие производства/запрет на продажу сигарет» — 4%, «повышение стоимости табачной продукции» — 3%); маловероятные события («апокалипсис/катаклизм» — 2%, «чудо» — 2%).

Жители Татарстана стали меньше курить. Доля любителей пагубной привычки за год снизилась с 17,5% до 15,9%. В 2021 году доля курильщиков среди мужского населения была на уровне 35,8%, тогда как среди женщин — 3,9%.

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Илина Хакимова