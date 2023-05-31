США выступают против ударов Украины по территории России

Власти США возражают против ударов Украины по российским территориям. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет RT.

Он отметил, что американские войска проводят с Украиной командно-штабные учения для подготовки ее военных операций, но администрация США не поддерживает атаки Киева по территории России.

Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине и так уже обострился.

Фото: pxhere.com

Накануне утром Украина атаковала Москву восемью беспилотниками. Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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Айрат Назипов