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США выступают против ударов Украины по территории России

22:02, 31.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
США выступают против ударов Украины по территории России
Фото: commons.wikimedia.org

Власти США возражают против ударов Украины по российским территориям. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет RT.

Он отметил, что американские войска проводят с Украиной командно-штабные учения для подготовки ее военных операций, но администрация США не поддерживает атаки Киева по территории России.

Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине и так уже обострился.

Фото: pxhere.com

Накануне утром Украина атаковала Москву восемью беспилотниками. Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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Айрат Назипов
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