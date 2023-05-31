Гендиректор КАМАЗа оценил вероятность выплаты дивидендов за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил о высокой вероятности выплаты дивидендов за 2022 год. Его слова приводит «Интерфакс».

— Могу сказать, что, скорее всего, да, — ответил Сергей Когогин на вопрос журналистов о возможности выплаты дивидендов.

Впрочем, гендиректор челнинской компании не стал уточнять размер выплат.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В последний раз компания из автограда выплачивала дивиденды в 2021 году. Тогда за одну ценную бумагу акционеры получили 0,54 рубля. Дивидендная доходность составила около 0,7%.

Акционеры ПАО «КАМАЗ» решат вопрос о выплате дивидендов за 2022 год на годовом собрании. Оно состоится 29 июня в форме заочного голосования.



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Айрат Назипов