В Зеленодольском районе Татарстана построят дилерский центр и фабрику по производству мороженого

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Инвестиционного совета республики. На нем ему представили различные проекты.

Так, генеральный директор ООО «Газпром СПГ технологии» Иван Кожевников презентовал проект по строительству четырех криогенных топливозаправочных пунктов (КриоТЗП) в Буинском, Рыбно-Слободском, Нижнекамском и Бавлинском районах республики.

Генеральный директор ООО «Физра» Ильшат Газизов попросил поддержать проект по строительству в Казани и Зеленодольске футбольных манежей для круглогодичных занятий спортом. На них планируется оказывать услуги также в других видах спорта, а еще организовывать занятия танцами, йогой, фитнесом и так далее.

Группа компаний «Крайс» планирует открыть в Зеленодольском районе фабрику по производству мороженого и кондитерских изделий (ООО «Фабрика мороженого «Славица»). Производство планируется разместить на территории индустриального парка «Тура 2.0». Рустам Минниханов подчеркнул, что данный проект позволит увеличить долю переработки молока внутри республики.

Фото: rais.tatarstan.ru

В том же индустриальном парке хотят построить дилерский центр «Ростсельмаш». Им займется ООО «Арт». Предварительный объем инвестиций составит 382,8 млн руб. Его планируют открыть в 2025 году.

Еще в Зеленодольском районе республики предложили открыть всесезонный курорт «Зеленодольские термы». В нем расположатся больше 10 видов различных саун и бань. Также там разместятся закрытые и открытые уличные подогреваемые бассейны. Курорт должен открыться в декабре 2024 года.

Члены Инвестиционного совета поддержали все представленные проекты.

— Все проекты наш раис поддержал и дал поручения по организации инфраструктурной поддержки. Зеленодольский район — один из крупных муниципалитетов Татарстана, и нам важна диверсификация экономики и уход от монозависимости, — прокомментировал глава района Михаил Афанасьев.

В октябре прошлого года в Татарстане на заседании Инвестсовета республики одобрили реализацию семи проектов в сфере туризма. Обо всех идеях подробно можно узнать в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов