В Татарстане одобрили инвестпроекты в сфере туризма

В Татарстане на заседании Инвестсовета республики одобрили реализацию семи проектов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Руководитель проекта For-Rest Glamp Илья Спиридонов предложил построить глэмпинг на территории Верхнеуслонского района. Основная цель — создание рекреационной инфраструктуры для комфортного отдыха вблизи прибрежной зоны реки Свияги. На территории глэмпинга могут появиться жилые модульные домики, прогулочная набережная и пирс, точки общепита, банный комплекс, зоны барбекю, шатер для мероприятий и большой сад для выращивания овощей и фруктов. Глэмпинг будет работать круглый год, на его территории будет создано 36 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 50 млн рублей, рассказали в пресс-службе фонда «Институт развития городов РТ».

Фото: проект For-Rest Glamp (предоставлено пресс-службой фонда «Институт развития городов РТ»)

Руководитель компании «Мир групп» Тимур Егоров презентовал проект по строительству загородного комплекса в Зеленодольском районе. Проект предусматривает создание на берегу Волги современной инфраструктуры для семейного отдыха с длительным проживанием и активного отдыха, а также программ реабилитации, обследования и укрепления здоровья. В комплексе будет гостиница на 150 номеров, 37 семейных вилл, спа-комплекс, медицинский корпус, банные комплексы, спортивные площадки. Инвестиции в проект оцениваются в 2,2 млрд рублей.

Фото: проект компании «Мир Групп» (предоставлено пресс-службой фонда «Институт развития городов РТ»)

Руководитель компании ООО «Фаворит Плюс» Айдар Галеев рассказал о проекте спортивно-туристического центра «Драйв Парк» в Зеленодольском районе. Комплекс включает в себя различные по уровню сложности гоночные треки для любителей мотоспорта, а также гостиничный комплекс на 120 человек и автокемпинг. Объем инвестиции — 64 млн рублей.

Фото: проект «Драйв Парка» (предоставлено пресс-службой фонда «Институт развития городов РТ»)

Гендиректор ООО «Группа Компаний «МОЛО» Алмаз Мунавиров также презентовал проект глэмпинга недалеко от горы Лобач в непосредственной близости к пляжу «Лето». Там могут появиться круглогодичные модульные домики с общей вместимостью 80 койко-мест, а также необходимая инфраструктура для досуга. Инвестиции в проект могут составить 9,6 млн рублей.

Компания «Середина Волги» предложила проект глэмпинга рядом с Юрьевской пещерой в Камско-Устьинском районе. Инвестор хочет построить круглогодичные модули, зону автокемпинга, гостевые дома и палаточный лагерь, организовать фестивальную зону и павильоны для мастерских. На эти цели потребуется 65 млн рублей.

Еще два инвестпроекта направлены на развитие инфраструктуры автозаправочных станций. Один из них предполагает строительство АЗС «Татнефть-АЗС Центр» на автодороге М-7 в Казани. А компания «Газпром СПГ Технологии» планирует открыть КриоАЗС «Новая Тура» на территории Зеленодольского района. Все представленные проекты поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов и члены Инвестиционного совета.



В начале сентября Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления из республиканского бюджета грантов «Агротуризм» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов развития сельского туризма, софинансируемых из федерального бюджета.



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Татьяна Леухина