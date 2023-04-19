В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 127 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 127 млн рублей руководителем ООО «СБК — Техносервис», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). Следствие считает, что руководитель ООО в 2017—2019 годах внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 32 контрагентами, таким образом уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Также за этот период руководитель не перечислил в бюджет налоги на доходы физических лиц на общую сумму более 57 млн рублей.

Проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В апреле в отношении руководства казанского ООО «ТД «Олимп» возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его заподозрили в неуплате налогов на 51 млн рублей.

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Маргарита Головатенко