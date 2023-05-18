В Госдуме предложили ввести права на электросамокаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России призвали ввести права на использование электросамокатов. Такую инициативу озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

— Логика тут такая: с 16 лет нужно выдавать на них права так же, как и на другие транспортные средства. То есть приравнять самокаты к транспортным средствам. Так же выдавать на них права, пусть и в облегченном варианте, — сказал он Ura.ru.

Он обратил внимание, что электросамокаты очень похожи на скутеры.

— Ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Каждый покупал скутер и ездил. Потом все поняли, что это представляет опасность для людей, и приравняли их к транспортным средствам. Люди стали получать права, начали ездить уже по правилам и сразу прекратились эти вопросы. То же самое сейчас с самокатами, — считает депутат.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом собеседник агентства подчеркнул, что убирать самокаты с городских улиц нельзя, так как это разгружает транспортную инфраструктуру.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц. Он объяснил, что электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам из-за роста ЧП с их участием.

В Казани в мае зарегистрировали три ДТП с электросамокатами. В двух случаях пострадали несовершеннолетние.

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Айрат Назипов