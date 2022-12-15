На ремонт дебаркадеров в Татарстане выделили более 155 млн рублей

Фото: Дебаркадер. Фотографии предоставлены Олесей Балтусовой (архив)

В Татарстане на ремонт дебаркадеров выделили 155,95 млн рублей, сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.



Больше всего вложили в дебаркадеры большой вместимости — на ремонт восьми мест для посадки на пароходной пристани общей площадью 272 кв. м потратили 97,9 млн рублей.

На ремонт дебаркадеров малой вместимости потратили значительно меньше — 29,25 млн рублей (пять мест на 130 кв. м), чуть меньше вложено в дебаркадеры средней вместимости — 28,8 млн (четыре места на 160 кв. м).

В ноябре Ханифов рассказывал, что в регионе запустят программу по ремонту дебаркадеров и другой причальной инфраструктуры. Стоимость работ оценивали в 150—160 млн рублей.

Напомним, в рамках фестиваля «Том Сойер Фест — Свияжск» на территории татарстанского острова-града был восстановлен волжский дебаркадер 1969 года постройки, который в прошлом году спасли от списания в утиль и перевезли на это место с «Локомотива». Предполагается, что он станет музейным пространством. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко