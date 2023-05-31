В Казани утвердят 12 типовых проектов для ИЖС на территории исторического поселения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В столице Татарстана утвердят типовые проекты индивидуальных жилых домов на территории исторического поселения Казани, рассказала нашему изданию эксперт МБУ «Институт развития города» Светлана Персова, которая представила эти проекты раису республики Рустаму Минниханову и комиссии.

Типовые проекты жилых и не только зданий придумал еще Петр I, когда начинал строить новую столицу на Неве и столкнулся со стилем «кто во что горазд».

В наше время использовать типовые проекты при застройке исторических поселений, по соседству со старыми зданиями, требует закон ФЗ-73 «Об охране объектов культурного наследия», уточнила Персова.

На других территориях проекты ИЖС не согласовываются, там действует уведомительный порядок. А вот в границах исторического поселения все проекты должны проходить согласование, поскольку новые дома должны соответствовать сохранившейся исторической застройке по многим параметрам.

Фото: realnoevremya.ru

А теперь, при выборе застройщиком одного из типовых проектов, ему достаточно будет включить в уведомление о строительстве ссылку на него, тогда согласовывать ничего не потребуется.

Однако от типового проекта в плане пропорций и отделки, внешнего вида здания он будет уже не вправе.

Специалисты также пришли к выводу, что для Казани целесообразно разработать типовые проекты лишь только для индивидуальных жилых домов и на ограниченной части исторического поселения:

— Это Адмиралтейская слобода, район Второй и Третьей гор — нынешних улиц Волкова, Калинина, Тихомирнова и Вишневского, улица Подлужная и район улицы Фатхуллина — не только сама улица, но и частный сектор вокруг нее, — уточнила Персова.

Подробнее о том, где в Казани строить индивидуальные жилые дома будет только строго по-предписанному, что легло в основу типовых решений для ИЖС в центре города и когда «альбомы» с типовыми решениями появятся в открытом доступе — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова