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На улице Толстого в Казани построят блочно-модульную котельную за 68 млн рублей

21:18, 30.05.2023
На улице Толстого в Казани построят блочно-модульную котельную за 68 млн рублей
Фото: скриншот проектной документации

В Казани на улице Толстого появится блочно-модульная котельная (БМК). ГБУ «Главстрой РТ» выделит на нее 68,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Здание — одноэтажное. БМК расположится на территории заводского комплекса и будет размещена на ограниченный срок для отопления четырех жилых домов, двух административных домов и одного производственного здания.

Подрядчику нужно выполнить сразу 13 вид работ:

  • Земляные работы;
  • Устройство фундаментов и оснований;
  • Возведение несущих конструкций;
  • Возведение наружных ограждающих конструкций;
  • Монтаж технологического оборудования;
  • Пусконаладочные работы;
  • Устройство наружных электрических сетей и линий связи;
  • Устройство наружных сетей канализации;
  • Устройство наружных сетей водоснабжения;
  • Устройство наружных сетей теплоснабжения;
  • Устройство наружных сетей газоснабжения;
  • Устройство дорожной одежды автомобильных дорог;
  • Благоустройство.
Фото: скриншот проектной документации

Все работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.

В январе «Реальное время» сообщало, что в Приволжском районе Казани завершилось строительство блочно-модульной котельной. Функционировать она начнет только в следующем отопительном сезоне.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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