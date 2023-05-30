На улице Толстого в Казани построят блочно-модульную котельную за 68 млн рублей

Фото: скриншот проектной документации

В Казани на улице Толстого появится блочно-модульная котельная (БМК). ГБУ «Главстрой РТ» выделит на нее 68,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Здание — одноэтажное. БМК расположится на территории заводского комплекса и будет размещена на ограниченный срок для отопления четырех жилых домов, двух административных домов и одного производственного здания.

Подрядчику нужно выполнить сразу 13 вид работ:

Земляные работы;

Устройство фундаментов и оснований;

Возведение несущих конструкций;

Возведение наружных ограждающих конструкций;

Монтаж технологического оборудования;

Пусконаладочные работы;

Устройство наружных электрических сетей и линий связи;

Устройство наружных сетей канализации;

Устройство наружных сетей водоснабжения;

Устройство наружных сетей теплоснабжения;

Устройство наружных сетей газоснабжения;

Устройство дорожной одежды автомобильных дорог;

Благоустройство.

Фото: скриншот проектной документации

Все работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.

В январе «Реальное время» сообщало, что в Приволжском районе Казани завершилось строительство блочно-модульной котельной. Функционировать она начнет только в следующем отопительном сезоне.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов