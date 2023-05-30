На улице Толстого в Казани построят блочно-модульную котельную за 68 млн рублей
В Казани на улице Толстого появится блочно-модульная котельная (БМК). ГБУ «Главстрой РТ» выделит на нее 68,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».
Здание — одноэтажное. БМК расположится на территории заводского комплекса и будет размещена на ограниченный срок для отопления четырех жилых домов, двух административных домов и одного производственного здания.
Подрядчику нужно выполнить сразу 13 вид работ:
- Земляные работы;
- Устройство фундаментов и оснований;
- Возведение несущих конструкций;
- Возведение наружных ограждающих конструкций;
- Монтаж технологического оборудования;
- Пусконаладочные работы;
- Устройство наружных электрических сетей и линий связи;
- Устройство наружных сетей канализации;
- Устройство наружных сетей водоснабжения;
- Устройство наружных сетей теплоснабжения;
- Устройство наружных сетей газоснабжения;
- Устройство дорожной одежды автомобильных дорог;
- Благоустройство.
Все работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.
В январе «Реальное время» сообщало, что в Приволжском районе Казани завершилось строительство блочно-модульной котельной. Функционировать она начнет только в следующем отопительном сезоне.
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