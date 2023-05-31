В Высокогорском районе Татарстана построят систему очистных сооружений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как выяснило «Реальное время», в селе Шапши Высокогорского района Татарстана построят новые очистные сооружения за 56,4 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет. Сдать работы планируется к концу осени.

Согласно проектной документации, на территории населенного пункта подрядчику предстоит построить площадку для хранения сухих отходов, канализационные насосные станции, ливневые стоки, пожарные резервуары, наружные сети водоснабжения и канализации, а также ряд других объектов.

Уточняется, что трубопроводы растянутся на расстоянии 198 метров, канализация — 434 метра.

Кроме того, исполнитель обязуется благоустроить всю территорию, на которой проходили работы, а также установить возле этих объектов точки наружного освещения.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, к концу осени в трех населенных пунктах Татарстана построят новые сети и сооружения систем водоотведения. Стоимость контракта составляет 63,8 млн рублей.

Согласно проектной документации, работы проведут на территориях таких населенных пунктов, как:

пгт. Апастово — строительство насосной станции, а также 2 767 метров сетей напорной и самотечной канализации;

поселок Юртово в Мензелинском районе — строительство 1 091 метра сетей водоотведения;

село Мингер в Сабинском районе — строительство системы водоотведения и 1 773 метров наружной канализации.

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Максим Кокунин