К концу осени в трех населенных пунктах Татарстана построят новые сети водоотведения

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Как выяснило «Реальное время», в трех населенных пунктах Татарстана проведут работы по строительству сетей и сооружений систем водоотведения. Стоимость контракта, который необходимо выполнить до 30 ноября, составляет 63,8 млн рублей.

Согласно проектной документации, работы проведут на территориях таких населенных пунктов, как:

пгт. Апастово — строительство насосной станции, а также 2 767 метров сетей напорной и самотечной канализации;

поселок Юртово в Мензелинском районе — строительство 1 091 метра сетей водоотведения;

село Мингер в Сабинском районе — строительство системы водоотведения и 1 773 метров наружной канализации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, в апреле 2022 года уже сообщалось о том, что в селе Юртово собираются построить новые сети водоотведения, а в пгт. Апастово — насосную станцию. Тогда данные объекты планировалось профинансировать из 450 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета на реконструкцию очистных сооружений в восьми населенных пунктах Татарстана.

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Максим Кокунин