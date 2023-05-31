Казанская спортивная школа закупит более 1,5 тысячи наградных медалей и грамот

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», казанская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» закупит наградную атрибутику на 567 тысяч рублей. Всего в перечень предметов войдет более 3,3 тысячи наименований, из которых 1,5 тысячи грамот и почти столько же медалей.

Уточняется, что финансирование контракта будет осуществляться средствами самой учебной организации. Поставлять атрибутику подрядчику предстоит в течение пяти дней с момента подачи соответствующей заявки. В полный перечень наград входят:

комплекты золотых, серебряных и бронзовых медалей «Флаг Татарстана» более 1,2 тысячи единиц;

комплекты золотых, серебряных и бронзовых медалей «Флаг России» — 180 единиц;

кубки — 227 единиц;

статуэтки — 109 единиц;

плакетки — 3 единицы;

дипломы — 1,5 тысячи единиц.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в марте сообщалось, что Министерство спорта Татарстана потратит чуть более 3,8 млн рублей на поставку атрибутики для награждения призеров, спортсменов и тренеров в 2023 году.

Уточнялось, что исполнителю необходимо поставить по 1 тысяче комплектов золотых, серебряных и бронзовых медалей с лентой «Флаг Татарстана». Также 1,5 тысячи наград «Первенство Татарстана» — золото и серебро, 1,9 тысячи бронзовых. Кроме того, по 100 комплектов медалей «Чемпионат Татарстана».

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Максим Кокунин