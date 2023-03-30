На поставку наградной атрибутики для татарстанских спортсменов в 2023 году выделят 3,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», Министерство спорта Татарстана потратит чуть более 3,8 млн рублей на поставку атрибутики для награждения призеров, спортсменов и тренеров в 2023 году. Средства на эти нужды выделят из республиканского бюджета.

Исполнителю предстоит поставить по 1 тысяче комплектов золотых, серебряных и бронзовых медалей с лентой «Флаг Татарстана». Также 1,5 тысячи наград «Первенство Татарстана» — золото и серебро, 1,9 тысячи бронзовых. Кроме того, по 100 комплектов медалей «Чемпионат Татарстана».

Также поставить надо кубки для награждения в командном и личном зачете, значок «Отличник физической культуры и спорта РТ», знак «Спортивный судья 1-й категории», значок «Кандидат в мастера спорта», грамоты и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в начале марта Минспорт Татарстана искал организатора Кубка России и всероссийских соревнований по велоспорту ВМХ-фристайл-парк в Казани. На эти цели ведомство выделяло 2,7 млн рублей.

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Максим Кокунин