В Казани на обновление входной группы парка им. Горького потратят 80 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

На обновление входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Казани по программе развития общественных пространств направят около 80 миллионов рублей. Об этом сообщила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.



Об обновлении входной группы парка «Реальному времени» стало известно еще в январе. Переустройство охватит территорию от автомобильной парковки перед ТРЦ «Корстон» и автобусной остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Неизвестному Солдату.



Работы, которые будут проведены на данной территории, должны полностью ликвидировать некорректные пешеходные маршруты, а также по-новому организовать пространство каждого из объектов. Ландшафтные изменения разобьют общую площадь на совершенно новые участки. Таким образом, визуальная проницаемость места будет не просто увеличена, но и поможет взглянуть на парк с совершенно непривычных углов.

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Елизавета Пуншева