За неделю в Татарстане выявили 133 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 22 по 28 мая коронавирус подтвердился у 133 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 205 886 случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С 22 по 28 мая в больницы республики попали 42 человека. Вылечились за это время 180 татарстанцев, с начала пандемии — 203 525 пациентов.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние семь дней летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, власти России приняли решение публиковать оперативные данные по COVID-19 раз в неделю, а не ежедневно, как это было с 2020 года. Это произошло спустя некоторое время после объявления ВОЗ об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. С ним глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая.

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Максим Кокунин