На территории лесного фонда Татарстана выявили и ликвидировали 74 несанкционированные свалки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ходе санитарно-экологического двухмесячника на территории лесного фонда региона и природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» было выявлено 74 места несанкционированного размещения отходов. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

По его словам, общая площадь таких мест составила более 817 кв. метров, на которых было ликвидировано 201 кубометр отходов. Он уточнил, что наибольшее количество несанкционированных свалок выявили на участках, граничащих с такими крупными городами, как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск.

Кузюров добавил, что на сегодняшний день леса Татарстана занимают 1,2 млн га, а их лесистость составляет 17,5%. Вместе с этим общая площадь защитных лесных насаждений достигает 145 тысяч га (с их учетом лесистость увеличивается до 19,6%).

Фото: tatarstan.ru

Также за эти два месяца на территории Татарстана природоохранными ведомствами было выявлено более 8 тысяч нарушений. На сегодняшний день устранено 6 890 нарушений. К административной ответственности привлечено 1 849 нарушителей, наложено штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей.

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Максим Кокунин