В Счетной палате России отчитались об эффективности соцконтрактов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Счетная палата отчиталась о результатах оказания господдержки в 2021 и 2022 годах. Так, согласно документу, в ряде субъектов России зафиксирована нехватка средств на финансирование соцконтрактов малоимущим.

Соцконтракт — один из инструментов госпомощи населению с низким уровнем дохода. Это договор между региональными органами соцзащиты и семьей или отдельным гражданином, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума.

За два года было заключено свыше 558 тыс. таких контрактов с малоимущими гражданами, где на каждое соглашение приходилось в среднем 55,5 тыс. рублей, что позволило оказать помощь 1,8 млн человек.

Соцконтракты предоставляются в 84 регионах России, на финансирование льготы в 2021—2022 годах направлено 63,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно отчету, в 26 регионах отказывали в соцпомощи из-за бюджетных лимитов на эти цели. В их число вошли Адыгея и Марий-Эл, Алтайский край, Омская и Тюменская области, пишут «Известия», ознакомившись с докладом.

В прошлом году 64 регионам были выделены дополнительные средства — 3,68 млрд рублей — на реализацию соцконтрактов. Поясняется, что деньги потребовались в связи с увеличением размера выплат на открытие ИП с 250 тыс. до 350 тыс. рублей, а также на ведение личного хозяйства — со 100 тыс. до 200 тыс.



Счетная палата порекомендовала в будущем рассчитывать размер субсидий из федерального бюджета на реализацию этой меры поддержки с учетом потребностей каждого отдельного региона.



В документе также указали, что самая большая доля госконтрактов пришлась на поиск работы, такое соглашения заключили 39% россиян. На втором месте соцконтракт на открытие бизнеса (28%), на третьем — соцконтракт для выхода из тяжелой жизненной ситуации (22%).



В России при оценке дохода семьи для заключения социального контракта не будет учитываться заработок гражданина, который был уволен после 1 марта и признан безработным. Соответствующее постановление весной прошлого года подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.



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Илина Хакимова