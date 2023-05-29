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В Азнакаевском районе Татарстана выявили незаконную свалку площадью 560 «квадратов»

22:58, 29.05.2023
В Азнакаевском районе Татарстана выявили незаконную свалку площадью 560 «квадратов»
Фото: eco.tatarstan.ru

Несанкционированную свалку отходов обнаружили экологи Приикского территориального управления Министерства экологии Татарстана. Нарушение выявили в селе Учалле Азнакаевского района в рамках экологического двухмесячника.

Площадь захламленной территории составила 560 квадратных метров, объем — 82 кубически метра.

Главе Учаллинского сельского поселения направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Двухмесячник стартовал в апреле. Почти за два месяца на татарстанские полигоны вывезли 520 тысяч кубометров отходов. За этот же период в республике высадили 650 тысяч деревьев и кустарников.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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