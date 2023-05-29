В Азнакаевском районе Татарстана выявили незаконную свалку площадью 560 «квадратов»
Несанкционированную свалку отходов обнаружили экологи Приикского территориального управления Министерства экологии Татарстана. Нарушение выявили в селе Учалле Азнакаевского района в рамках экологического двухмесячника.
Площадь захламленной территории составила 560 квадратных метров, объем — 82 кубически метра.
Главе Учаллинского сельского поселения направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения.
Двухмесячник стартовал в апреле. Почти за два месяца на татарстанские полигоны вывезли 520 тысяч кубометров отходов. За этот же период в республике высадили 650 тысяч деревьев и кустарников.
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