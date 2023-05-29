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Совет директоров «Нижнекамскшины» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

22:41, 29.05.2023
Совет директоров «Нижнекамскшины» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» рекомендовал собранию акционеров предприятия не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям. Об этом стало известно «Реальному времени».

Полученную в прошлом году прибыль было решено не распределять. На финансирование инвестиционных проектов направили 1,6 млрд рублей.

В последний раз «Нижнекамскшина» выплачивала дивиденды по итогам 2006 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В марте ПАО «Нижнекамскшина» заключило три сделки с ООО «Энергошинсервис». В общей сложности были подписаны контракты на 2,1 млрд рублей.

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Айрат Назипов
БизнесЭкономикаИнвестиции Татарстан

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