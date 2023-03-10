«Нижнекамскшина» заключила три сделки в общей сложности на 2,1 млрд рублей
ПАО «Нижнекамскшина» 10 марта заключило три сделки с ООО «Энергошинсервис» в общей сложности на 2,1 млрд рублей.
Согласно содержанию первой сделки на 250,3 млн рублей, «Энергошинсервис» принимает на себя обязательство выполнить работы по эксплуатационному, техническому обслуживанию и текущему ремонту энерготехнического оборудования.
По второй сделке «Энергошинсервис» обязуется подать, а ПАО «Нижнекамскшина» принять и оплатить хозпитьевую воду, осветленную воду, оборотную воду, ХОВ-5, стоки, сжатый воздух — за 850 млн рублей.
Самая крупная сумма у третьей сделки — более 1 млрд рублей. Согласно условиям, ООО «Энергошинсервис» обязуется поставлять, а ПАО «Нижнекамскшина» принимать и оплачивать тепловую энергию и теплоноситель в порядке и на условиях договора, а также в соответствии с правилами пользования тепловой энергией, правилами учета тепловой энергии и теплоносителя и другими нормативно-правовыми актами России и Татарстана, а еще решениями республиканской Энергетической комиссии в пределах ее компетенции.
В феврале на годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» предложило новый состав совета директоров.
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