Россияне стали чаще интересоваться кредитами на малые суммы

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Россияне стали чаще интересоваться займами на небольшие суммы и короткие сроки. Так, банк ВТБ выдал более миллиарда рублей по таким кредитам, сообщает пресс-служба ВТБ.

С момента запуска банком кредитования на малые суммы его клиенты оформили более 50 тысяч таких займов, средник чек в мае составил 21 тыс. рублей.

Активнее всего данные кредиты берут жители Москвы и Подмосковья, а также Самарской и Новосибирской областей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россияне стали активнее интересоваться такими займами, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет, считает Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.



А по итогам четырех месяцев нынешнего года банк предоставил клиентам более полумиллиона потребительских кредитов на 326 млрд рублей.

В марте 2023 года в Татарстане средний размер выданных потребительских кредитов составил 310 266 рублей. По сравнению с февралем он вырос на 12,7%.



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Илина Хакимова