Только треть жителей ПФО не отвлекаются во время работы из дома

Только треть жителей Приволжского федерального округа не отвлекаются на сторонние дела при работе из дома. К таким результатам пришли эксперты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы hh.ru в ходе совместного опроса (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



35% жителей ПФО в течение рабочего дня в условиях удаленки позволяют себе выйти в магазин, еще 24% — поехать по делам.

Еще треть опрошенных могут отвлечься на чтение или просмотр фильмов. 4% отходят от рабочего места для прогулки с домашним животным, 10% отвлекаются на игры.

Чаще остальных за покупками в течение рабочего дня выходят работники сферы маркетинга и PR (56%) и IT (55%). Консультанты (45%) отвлекаются на чтение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реже других позволяют себе отвлекаться от работы дома продажники (55%) и бухгалтеры (39%).

Алевтина Кузьмина, клинический психолог сервиса «Budu», дала несколько советов по тому, как не отвлекаться от работы во время удаленной работы:

Если дома есть кто-то еще, следует четко обозначить границы, нельзя позволять себя отвлекать, в этом вопросе поможет оборудованное рабочее место. Рабочую неделю и дни стоит начинать с составления списка дел (рабочих и личных). Бытовые задачи также должны быть обозначены в графике, но не в перечне рабочих вопросов. Этот способ особенно эффективен в состоянии утомления: когда мозг устает, он сам упрощает себе расписание, отказываясь от менее важных задач. Нужно поддерживать свой внешний вид в течение рабочего дня. Нельзя забывать о правильном, а главное, регулярном питании. Важно следить за отдыхом, планируя необходимые перерывы заранее.

Жители Татарстана выгорают на работе из-за большого количества задач, низкой зарплаты и невнимательности руководства. 59% опрошенных считают, что выгорание происходит из-за отсутствия поддержки со стороны руководства. 46% полагают, что отсутствие теплых, доверительных отношений в коллективе сказывается негативно. 19% жалуются на невозможность гибкого графика и удаленной работы.



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Илина Хакимова