Исследование: жители Татарстана выгорают на работе из-за большого объема задач и низкой зарплаты

Жители Татарстана выгорают на работе из-за большого количества задач, низкой зарплаты и невнимательности руководства, что составляет 62%. Об этом сообщает сервис по поиску работы HeadHunter.

59% опрошенных считают, что выгорание происходит из-за отсутствия поддержки со стороны руководства. 46% полагают, что отсутствие теплых, доверительных отношений в коллективе сказывается негативно. 19% жалуются на невозможность гибкого графика и удаленной работы.

8% респондентов рассказали, что им не хватает корпоративных выездов. Огромное количество людей не удовлетворены финансовым состоянием, что составляет 73%. Про отсутствие полноценного отдыха рассказали 62%, окружающей обстановкой недовольны 62% респондентов.

Заметную роль в выгорании также играет отсутствие близких друзей и подруг — 14%.

Фото: pxhere.com

Недавно сообщалось, что после событий 2020 года половина россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания. Постоянное напряжение испытывал каждый второй опрошенный сотрудник и 48% выполняют свою работу на автомате. Предприниматели рассказали, как спасаются от эмоционального выгорания на работе сами и пытаются предотвратить его у сотрудников.

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Диана Фатыхова