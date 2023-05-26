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Президент Сербии привел армию в состояние максимальной боеготовности

15:42, 26.05.2023
Президент Сербии привел армию в состояние максимальной боеготовности
Фото: commons.wikimedia.org

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Об этом пишет Kurir.

Уточняется, что армии Сербии приказали выдвигаться на административную линию с Косово и Метохией.

Как пишет СМИ, Вучич пошел на такой шаг из-за полиции Косово, которая, предположительно, применяет насилие в отношении сербского народа.

Фото: commons.wikimedia.org

Кроме того, лидер Сербии обратился к НАТО с просьбой прекратить насилие в Косово.

В начале апреля Вучич заявил, что вхождение Сил безопасности Косово (СБК) в населенную сербами северную часть края приведет к эскалации и опровергнет все достигнутые соглашения. Он отметил, что не поддержит независимость самопровозглашенной республики Косово.

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Айрат Назипов
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