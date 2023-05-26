Президент Сербии привел армию в состояние максимальной боеготовности
Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Об этом пишет Kurir.
Уточняется, что армии Сербии приказали выдвигаться на административную линию с Косово и Метохией.
Как пишет СМИ, Вучич пошел на такой шаг из-за полиции Косово, которая, предположительно, применяет насилие в отношении сербского народа.
Кроме того, лидер Сербии обратился к НАТО с просьбой прекратить насилие в Косово.
В начале апреля Вучич заявил, что вхождение Сил безопасности Косово (СБК) в населенную сербами северную часть края приведет к эскалации и опровергнет все достигнутые соглашения. Он отметил, что не поддержит независимость самопровозглашенной республики Косово.
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