Индекс Мосбиржи впервые за год превысил 2 700 пунктов

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 29 мая, индекс Мосбиржи поднялся выше 2 700 базисных пунктов. Это произошло впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:05 индекс Мосбиржи вырос до 2 723 пунктов. Так, за день поднялись акции «Лукойла», «Сбербанка», «Татнефти», TCS Group и так далее.

При этом акции компаний «Магнит», «Газпром», «Фосагро» и «Новатэк» упали в цене.

Фото: moex.com

В марте биржа Nasdaq уведомила российские компании Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi о том, что американские депозитарные акции (ADS) компаний будут исключены из листинга биржи. Это произойдет в том случае, если они не оспорят решение.



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Айрат Назипов