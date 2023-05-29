В Татарстане после вмешательства прокуратуры 374 работникам выплатили компенсации за сверхурочную работу

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане восстановили трудовые права 374 работников АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта». Общий размер задолженности превысил 900 тыс. рублей. Проверку исполнения трудового законодательства прокуратура республики провела по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На предприятии с 2021 по 2022 год 374 работникам не выплачивали компенсации за сверхурочную работу. Также работодатель направил в социальный фонд недостоверные сведения о трудовом стаже подчиненных.

После мер прокурорского реагирования трудовые права работников полностью восстановили: им выплатили компенсации и скорректировали сведения о трудовом стаже.

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам предприятия ООО «Агрофирма «Залесный» выплатили 1,7 млн рублей долгов по зарплате.

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Маргарита Головатенко