На буровую ПАО «Татнефть» доставили новую компрессорную станцию

Одна из основных задач на буровой — обеспечить безопасную перекачку и транспортировку нефти транспортировка нефти. Поэтому к надежности компрессорных станций в нефтедобывающей отрасли предъявляются высокие требования.

Весной этого года ПАО «Татнефть» понадобилась новая модульная станция на одну из буровых площадок. Проект нужно было реализовать всего за 50 дней, вместо обычных 70. За его выполнение взялась ГК «ЭнергоПроф» — ведущий российский поставщик промышленного компрессорного оборудования. Компания более 15 лет успешно проектирует и выполняет монтаж модульных энергетических станций и располагает собственными предприятиями по сборке металлоконструкций и автоматики. Успехи «ЭнергоПроф» отмечены дипломами и сертификатами известных отраслевых брендов Abac, Dalgakiran, Chicago Pneumatic.

Специально для компрессорной станции ПАО «Татнефть» в сжатые сроки изготовили теплоизолированный цельнометаллический контейнер с усиленным стальным каркасом. В модуле размером 12х3х3 м предусмотрены эффективная вентиляция, подогрев, системы освещения и сигнализации. В нем достаточно пространства для безопасной работы оборудования и его обслуживания. Для подачи сжатого воздуха выбрали винтовой маслонаполненный компрессор Dalgakiran с контроллерным управлением. Он экономичен, прост в обслуживании, обладает повышенным запасом прочности. Техника турецкого производителя полностью обеспечена запчастями и расходниками. Ее покупка и обслуживание обходится дешевле аналогов западноевропейских и американских брендов.

Часть оборудования установили и пакетировали сразу на предприятии «ЭнергоПроф», что позволило ускорить монтаж и запуск компрессорной станции на буровой. Специалисты компании организовали доставку оборудования на объект, где выполнили заключительные этапы работ: пакетирование, шеф-монтаж и пусконаладку. Проект по запуску новой компрессорной станции был сдан в срок — за 50 дней.

Статья подготовлена по материалам сайта www.compressortyt.ru

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