Кемаль Кылычдароглу в случае победы в выборах намерен установиь с Россией партнерские отношения

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в случае победы в выборах намерен установить с Россией партнерские и беспроблемные отношения. Об этом заявил мэр Стамбула и потенциальный вице-президент Экрем Имамоглу.

— Лозунг основателя Турецкой Республики «мир дома — мир во всем мире». Мы хотели бы разделить этот лозунг в первую очередь с Россией, так как Россия как наш сосед по морю является одной из важнейших стран по населению и возможностям. Мы хотели бы беспроблемных отношений не только с Россия, но и другими нашими соседями... безусловно, будем учитывать интересы Турции, — передает его слова «РИА Новости».

Он также отметил, что Кылычдароглу намерен заложить фундамент сотрудничества «на том уровне, который подходит и Москве, и Анкаре». По его словам, Турция не начинает войны и не инициирует вражду с кем-либо.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая, для победы в нем нужно было набрать больше 50% голосов. По итогам первого тура Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган набрал 5,17%, позже он призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана во втором туре.



Сегодня утром в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Работают они с 8.00 до 17.00 по местному времени (совпадает с мск), подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков.

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Елизавета Пуншева