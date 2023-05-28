Во время акции «Убери за собой» казанцы собрали 430 кг мусора

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Во время Всероссийской акции «Убери за собой» на пляже «Нижнее Заречье» казанцы собрали 71 мешок с мусором общим весом 430 кг, проводя параллельно сортировку мусора по фракциям, отметили в пресс-службе Кировского и Московского районов Казани.

Так, всего удалось собрать 56 кг пластика и 113 кг стекла.

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

В субботнике приняли участие 159 экоактивистов: на него вышли представители госструктур Татарстана, крупных компаний, дайверы, которые очистили дно реки, активисты молодежных общественных организаций и студенческого сообщества, школьники и просто неравнодушные жители города.

В санитарно-экологическом двухмесячнике в Татарстане приняли участие свыше 688 тысяч человек. С начала апреля на полигоны вывезли 520 тысяч кубометров отходов. За этот же период в республике высадили 650 тысяч деревьев и кустарников.

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Илина Хакимова