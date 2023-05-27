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В Казани задержали мужчину, разбившего фонари на бульваре «Фестивальный», возбуждено дело

20:14, 27.05.2023
В Казани задержали мужчину, разбившего фонари на бульваре «Фестивальный», возбуждено дело
Фото: кадр видео/Дирекция парков и скверов Казани

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего жителя Казани, разбившего фонари на бульваре «Фестивальный» рядом с метро «Козья слобода». Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Расследование дела контролирует прокуратура Московского района Казани.

Задержанный казанец признался. что «проявил агрессию из-за личных неприятностей и сильного алкогольного опьянения». Он признал свою вину и раскаялся, пообещав возместить ущерб. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, о ЧП стало известно 26 мая.

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