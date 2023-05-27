Нижнекамский «Нефтехимик» одолел на своем поле «Уфу»

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В заключительном домашнем матче Первой лиги «Нефтехимик» расправился с футбольным клубом «Уфа». Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.

На старте игры счет в матче открыл полузащитник нижнекамской команды Максим Лайкин. Он забил на 9-й минуте игры. Следующий гол зрителям пришлось ждать около часа. На 60-й минуте игры отличился форвард «Нефтехимика» Артем Котик.

Несмотря на победу, татарстанский клуб не сможет побороться за выход в Премьер-лигу. Следующий матч подопечные Кирилла Новикова проведут в Набережных Челнах, где сыграют с ФК «КАМАЗ». Игра состоится 3 июня.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В предыдущем домашнем матче команда из Нижнекамска разгромно проиграла московской «Родине». Встреча завершилась со счетом 1:5.

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Айрат Назипов