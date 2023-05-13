Нижнекамский «Нефтехимик» разгромно уступил на своем поле московской «Родине»

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

ФК «Нефтехимик» потерпел разгромное поражение от московской «Родины». Матч 31-го тура Первой лиги закончился победой гостей со счетом 1:5.

Счет в матче на 11-й минуте встречи открыл нападающий «Нефтехимика» Константин Базелюк. Под занавес первого тайма гости сравняли счет. Остальные четыре мяча москвичи забили во второй половине игры.

Сейчас нижнекамская команда занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб набрал 40 очков при 31 игре.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Накануне челнинский «КАМАЗ» обыграл на своем поле «Шинник». Единственный гол в игре был забит на 48-й минуте встречи. Защитник ярославской команды Евгений Осипов срезал мяч в свои ворота.

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Айрат Назипов