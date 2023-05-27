В Татарстане ввели 61% жилья от годового плана

На 27 мая в Татарстане ввели 1,9 млн кв. м жилья, что составляет 61% от годового плана. Об этом стало известно сегодня на республиканском совещании в Доме правительства республики, которое провел премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, на сегодня застройщиками коммерческого жилья введено 65% от запланированного объема. В абсолютных цифрах это 115 многоквартирных домов общей площадью 926 тысяч «квадратов».

Построенные в рамках программы социальной ипотеки 17 домов на 67 тысяч квадратных метров составляют 42% от общего объема обязательств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 60% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства. Общая площадь готовых домов составляет 911 тысяч кв. м.

Две недели назад годовой план по жилищному строительству в Татарстане был выполнен на 45,5%. Тогда ввели 1,4 млн квадратного жилья.

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Айрат Назипов