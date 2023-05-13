В Татарстане ввели 45,5% жилья от плана на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 13 мая в Татарстане введено 1 411 000 квадратных метров жилья. Это 45,5% от годового плана, рассказал на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Министр отметил, что в части жилищного строительства ближе всех к экватору застройщики коммерческого жилья. Ими введено 47% от запланированного объема. В абсолютных цифрах это 93 многоквартирных дома общей площадью 670 тыс. «квадратов».

Построенные в рамках программы социальной ипотеки 17 домов на 67 тыс. квадратных метров составляют 42% от общего объема обязательств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 45% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства. Общая площадь готовых домов составляет 674 тыс. квадратных метров.

Месяц назад годовой план по жилищному строительству в Татарстане был выполнен на 43%. Тогда ввели 1,3 млн квадратных метров жилья.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов