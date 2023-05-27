Поток туристов из Татарстана в Дагестан вырос почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Число татарстанцев, побывавших весной 2023 года в Дагестане, выросло на 91%. Чаще всего путешествовали в столицу республики — Махачкалу, а также Каспийск и Сулакский Каньон, сообщили «Реальному времени» в «МегаФоне», изучившем обезличенные данные абонентов.

Меньшей популярность у туристов из Татарстана в Дагестане пользовались экскурсии по Дербенту. На них побывали лишь 2% путешественников. Махачкалу посетил каждый восьмой приезжий татарстанец.



Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Напомним, заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов больше месяца прожил в Дербенте. В серии материалов он рассказывает о переменах, происходящих городе, через рассказы о людях, которые жили здесь с рождения — и переехали недавно.

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Татьяна Демина