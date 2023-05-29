НРА подтвердило ESG-рейтинг Ак Барс Страхование на уровне «А.esg»

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило ESG-рейтинг Ак Барс Страхование по шкале ESG-рейтингов на уровне «А.esg».



— Подтверждение ESG-рейтинга компании на уровне «А.esg» обусловлено высоким уровнем социальной составляющей в деятельности компании, широтой продвижения принципов устойчивого развития и ответственного потребления для сотрудников и общественности, реализацией мероприятий по идентификации и управлению климатическим риском, поддержанием информационной прозрачности и степени раскрытия информации. В компании Ак Барс Страхование формирующаяся система учёта влияния климатических рисков: климатический риск выделен в отдельный вид риска, который отражен в Порядке идентификации рисков в составе страхового риска. Разработана и утверждена Методика расчёта размера климатического риска, — рассказали в компании.

На данный момент в компании действуют комплексная программа благотворительности, корпоративного волонтерства, а также поддержка сотрудников, детей и родителей, оказание материальной помощи. Еще публикуется информация о гендерном составе.

Что касается контрагентов, то при работе с ними применяется требования Декларации ответственного партнёрства в области этичного ведения бизнеса, качества продукции, защиты окружающей среды. К ней уже присоединились 86 партнеров.



Кроме того, с марта 2022 года в компании действует стандарт «Зеленый офис», устанавливающий требования к параметрам и характеристикам экологически эффективного офиса по ответственным эко-закупкам, а также к ресурсосбережению, раздельному сбору твердых коммунальных отходов с последующей их вторичной переработкой, снижению количества используемого пластика, снижению уровня удельных валовых выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте, экологическому просвещению сотрудников. Он направлен направлен на экономию природных ресурсов, создание благоприятного микроклимата для сотрудников, внедрение экологической инфраструктуры.

— Компания ведёт учёт собственного углеродного следа в разрезе категорий выбросов: прямые выбросы парниковых газов, косвенные энергетические выбросы парниковых газов, парниковые газы и проводит мероприятия по компенсации оказываемого воздействия на окружающую среду, — отметили в Ак Барс Страховании.

Объем премий по итогам 2022 года составил 1,43 млрд рублей, объем выплат — 182 млн рублей, активы компании на начало 2023-го — 2,2 млрд рублей.

Приоритетными видами страхования являются страхование имущества граждан и страхование от несчастных случаев — по этим позициям компания занимает лидирующие позиции по объему премий в Татарстане. По добровольному страхованию гражданской ответственности она занимает первое место в республике.

Услуги предоставляются ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019

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