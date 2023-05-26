СК просит арестовать казанца, стрелявшего в сотрудницу охраны поликлиники — фото

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

50-летний Алмаз Ахметшин, стрелявший в сотрудницу охраны полклиники на улице Гладилова, доставлен в Кировский суд Казани. СК просит его заключения под стражу на 2 месяца, передает журналист «Реального времени».

Цель своих действий он объяснить сегодня не смог, но сказал, что сожалеет. На вопросы журналистов, может, хотел разжиться в медучреждении алкоголем и наркотиками, отвечал отрицательно. Он уточнил, что, когда лез в форточку, не знал, что это медицинское учреждение.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня ему предъявили обвинение. По версии следствия, в ночь на 25 мая 2023 года Ахметшин проник через форточку в помещение регистратуры поликлиники №17 по улице Гладилова города Казани, где его действия пыталась пресечь сотрудница охраны, однако злоумышленник произвел в женщину несколько выстрелов из неустановленного оружия, предположительно травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после чего скрылся. Женщина с ранением грудной клетки госпитализирована.

Причастность к совершению преступления Ахметшин признал частично. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ирина Плотникова