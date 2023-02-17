Татарстанцы хранят в банках более 785 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По состоянию на 1 января 2023 года в банках Татарстана жители республики хранили 785,2 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 13,9%, сообщили в пресс-службе отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.

При этом на рублевые вклады приходится 90,6% всех средств. Это — 711,6 млрд рублей.

Объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане на 1 января 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% и превысил 719,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Средства на счетах индивидуальных предпринимателей увеличились на 26,6%, до 29,1 млрд рублей, на счетах организаций — на 61,6%, до 447,4 млрд рублей.

В конце прошлого года аналитическая служба «Реального времени» опубликовала обзор кредитования бизнеса в Татарстане. На фоне падения кредитования выросли депозиты юрлиц. Вклады, по мнению экспертов, растут также не от хорошей жизни — из-за макроэкономической неопределенности компании предпочитают иметь больший запас наличности на счетах на случай, если банки не смогут предоставить кредитное плечо для финансирования оборотного капитала.



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Айрат Назипов