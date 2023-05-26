Эксперт рассказала о потребности ИТ-бизнеса в аналитиках

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Аналитики участвуют практически на всех этапах работы, они являются «мостами», которые соединяют разные области знаний и помогают установить в них взаимосвязи. Руководитель аналитической практики компании iFellow Анастасия Бильданова в интервью Daily Moscow рассказала, зачем ИТ-бизнесу нужны аналитики, какие они бывают и чем занимаются.

— Практику привлекают, чтобы понять, что «болит»: мы помогаем продавцам, подготавливая вопросы для выявления потребностей, понимания направления, куда предстоит двигаться при выполнении работ, — отметила она.

По словам Бильдановой, в ее практике большинство специалистов в основном системные и бизнес-аналитики. Их задачей является общение с заказчиком. Им нужно выяснить, как у него обстоят дела на данный момент, какую задачу нужно решить и, соответственно, построить такое новое решение.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

При этом эксперт объяснила, что четких разграничений этих компетенций нет даже у профессиональных сообществ.

— Главное — получить максимально успешный симбиоз умений сотрудника и потребностей клиента, — подчеркнула она.

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Елизавета Пуншева