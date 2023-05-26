Больше половины казанцев хотели бы переехать жить на дачу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Больше половины казанцев хотели бы переехать жить на дачу, при этом больше трети готовы даже полностью заменить городскую жизнь на более размеренную на природе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, 74% казанцев предпочли бы жизнь на даче городской.

При этом 36% готовы полностью отказаться от городской жизни в пользу дачной, а 38% респондентов готовы все лето жить на даче, но возвращаться в городские условия в холодное время года.

Эксперты связывают стремление к загородной жизни с последствиями пандемии, во время которой многие самоизолировались именно за городом. Благодаря желанию чаще быть на природе, россияне продолжают благоустраивать свои загородные домики.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Так, весной этого года по сравнению с показателями прошлого года среди жителей Казани активно растет спрос на строительные работы на участке (+64%) и помощь по благоустройству сада и огорода (+58%).

Говоря о том, кто чаще всего хотел бы жить за городом круглый год больше среди молодых людей в возрасте 35—44 года (43%) и мужчин (42%). Среди женщин больше тех, кому достаточно летнего отдыха на даче (36%).

Интерес к загородной жизни чаще проявляют жители Центрального, Северо-Западного регионов (по 41%) и Урала (40%). Жители Сибири и Дальнего Востока считают, что отдыха за городом летом вполне достаточно и предпочитают основную часть года жить в городе (36%).

Добавим, что в Казани в марте — апреле 2023 года спрос на услуги по строительству бань и саун возрос на 102%. Спрос возрос и на услуги отделки — сразу на 107% относительно аналогичного периода прошлого года. Число предложений при этом также увеличилось — на 67% за год.

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Илина Хакимова