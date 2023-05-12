В Казани в 2 раза возрос спрос на строительство бань и саун

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в марте — апреле 2023 года спрос на услуги по строительству бань и саун возрос на 102%. Об этом свидетельствуют данные платформы «Авито Услуги».

Спрос возрос и на услуги отделки — сразу на 107% относительно аналогичного периода прошлого года. Число предложений при этом также увеличилось — на 67% за год.

— Для многих важным этапом в обустройстве собственного участка становится именно строительство бани. Более того, по результатам нашего опроса, 64% россиян не могут представить дачу своей мечты без бани. Поэтому закономерно, что растет востребованность услуг по строительству бань по всей стране, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса, — отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также увеличение спроса, помимо Казани, наблюдается в Ростове-на-Дону (+92%), Сочи (+85%), Краснодаре (+76%) и Москве (+68%). Лидерами по росту предложений стали Москва (+89%), Екатеринбург (81%), Сочи (+80%), Казань (+67%), Ростов-на-Дону (+63%).

Напомним, в 2023 году самым популярным форматом детского отдыха среди казанцев стала дача. В этом году число родителей, планирующих отправить ребенка в «загородную резиденцию», больше, чем когда-либо.

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Елизавета Пуншева