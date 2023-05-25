Депутат Госдумы призвал коллег отказаться от WhatsApp* в пользу Telegram

Депутат Государственной Думы Алексей Диденко посоветовал своим коллегам отказаться от использования WhatsApp* в пользу Telegram, об этом он заявил на конференции в ГД, пишет "РИА Новости".

— Депутаты Государственной Думы, на мой взгляд, в ближайшее время все должны выйти из WhatsApp и пользоваться только нормальными сетями, — сказал он.

Когда парламентарию задали вопрос, какие тогда сервисы использовать, Диденко назвал помимо Telegram еще и Wechat. При этом депутат отметил, что Telegram «должна быть базовой» площадкой.



Отвечая на вопрос, всем ли депутатам надо удаляться из Whatsapp*, депутат отметил, что нужно определить один синхронный день для удаления



Суд 1 июня рассмотрит первый в России протокол в отношении мессенджера WhatsApp* по административной статье о неудалении запрещенной информации. Компания привлекается по этой статье впервые в России, за это предусмотрено наказание до 4 млн рублей.

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Илина Хакимова